L'ex difensore del Parma e del Verona Luigi Apolloni, intervenuto su TMW Radio, fa una previsione in merito al 2026 della Serie A: "Le due squadre più forti sono l'Inter e il Napoli. È chiaro che il discorso coppe inciderà molto, visto che al momento il Milan con una partita a settimana può preparare le partite diversamente. Vedremo anche il mercato che risposte darà, perché i rossoneri per dire hanno già preso Niclas Fullkrug".