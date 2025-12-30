Lascia spiazzati la designazione arbitrale di Inter-Bologna. Guida e Maresca non arbitrano il Napoli, come da loro richiesto, ma vengono scelti per dirigere la squadra nerazzurra, coinvolta nella lotta scudetto con gli azzurri di Conte. Le ultime verso anche Inter-Bologna.
Mar 30 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Acerbi recuperato, Darmian e Bonny ancora no: questa settimana il francese è atteso in gruppo. Il piano
Zanetti: "Sono convinto che Chivu meriti di allenare l'Inter. Anche da giocatore era molto intelligente"
Adani: "Scudetto, Marotta dice che il Napoli è nettamente favorito. Chivu va difeso, se l'Inter arriva seconda"
Il buco a destra sbilancia l'Inter a sinistra: prevedibilità e cali anticipati i rischi. Chivu ha bisogno di un upgrade
TS - Palestra-Inter, l'addio di Frattesi può cambiare le cose. E per l'estate sarà assalto a Ederson: quanti indizi
Zielinski come Eriksen, Calhanoglu come Brozovic, Barella come... Barella. Riecco l'idea del doppio play
