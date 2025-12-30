Francesco Acerbi recuperato, Ange-Yoan Bonny e Matteo Darmian ancora da aspettare. È questo, in estrema sintesi, il punto dall'infermeria dell'Inter in vista del primo impegno del 2026, in programma il 4 gennaio a San Siro contro il Bologna. 

Ace sarà a disposizione di Chivu già per la sfida contro gli emilinai, mentre il francese tornerà gradualmente ad allenarsi con il resto dei compagni dopo il leggero trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato in allenamento. "In questa settimana che porta alla sfida contro il Bologna, Bonny tornerà a lavorare insieme al resto del gruppo, ma per averlo a totale disposizione, Cristian Chivu dovrà attendere la sfida del Tardini, in calendario il 7 gennaio", scrive Calciomercato.com. Darmian dovrebbe invece tornare tra Parma e Napoli. 

Mar 30 dicembre 2025 alle 20:12
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
