Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, l'ex dirigente dell'Inter e della Roma (tra le altre), Walter Sabatini ha parlato delle possibilità di scudetto della squadra capitolina, a suo avviso una delle candidate al titolo.

"Continuo a pensare che la Roma resti una forte candidata per il titolo, credo sia già al livello del top della condizione. Con Zirkzee e Raspadori diventerebbero fulminanti, sono due calciatori che conoscono bene il campionato" ha detto, avvisando le pretendenti al Tricolore.