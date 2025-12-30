Segnano tutti, o quasi, i giocatori in corsa per il titolo di capocannoniere in Serie A nell'ultima giornata di campionato del 2025. Il primo a trovare la via del gol, in ordine cronologico, è stato Cristian Pulisic del Milan: grazie alla rete siglata contro il Verona, il fantasista americano è salito a quota otto centri. Rimane stabile a 5,50 su Planetwin365 e su BetFlag il titolo per il calciatore di Massimiliano Allegri. Davanti a lui, però, non si ferma Lautaro Martinez dell'Inter, che con il gol da tre punti a Bergamo contro l'Atalanta sale a nove timbri in campionato, restando al comando della classifica e in pole, a 2,35, sulla lavagna dei bookmaker per concludere la stagione con più reti di tutti i suoi avversari e bissare il titolo ottenuto nella stagione 2023-2024.

Attenzione anche a Rasmus Hojlund del Napoli, autore di due centri a Cremona e salito a sei nella classifica dei marcatori in Serie A: quote che passano da 13 agli attuali 7,50. In aumento inoltre le chances di vittoria per Kenan Yldiz della Juventus, in gol a Pisa, la cui quota passa da 15 a 11. Sono invece in flessione, da 8 a 14, quelle dell'interista Marcus Thuram, a secco dalla rete messa a segno contro il Como in campionato lo scorso 6 dicembre.