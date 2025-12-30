Passione, internazionalità e spirito di squadra. Valori che da sempre definiscono l’Inter e che trovano una nuova espressione nella collaborazione con Nitro Snowboards, uno dei marchi di riferimento dello snowboard mondiale. Nasce così la INTER x NITRO Team Snowboard, una tavola in edizione limitata che unisce sport, cultura e community, portando i colori nerazzurri su una delle board più iconiche del catalogo Nitro. Un progetto che celebra ciò che accomuna due realtà nate in mondi diversi ma guidate dallo stesso spirito: la capacità di unire persone provenienti da ogni parte del mondo attraverso la passione.

Così Knut Eliassen, CMO Nitro Snowboards: “Fin dall’inizio noi di Nitro siamo stati fan dell’Inter per la sua storia e per il suo essere un Club davvero internazionale, capace di valorizzare il concetto di squadra. È lo stesso approccio che adottiamo con il nostro team globale di rider: per noi uno snowboarder è uno snowboarder, indipendentemente da dove provenga”