L'accantonamento del pallone arancione in Serie A avverrà il prima possibile, come annunciato dal presidente di Lega, Simonelli. "Diciamo tutto bene, ma anche tutto male — dice Stefano De Pietro, presidente dell’Associazione Italiana Come vedono i daltonici, a La Repubblica — . Intanto anche i daltonici si muovono più per il pallone che per problemi di lavoro. Va bene però per il fatto che il problema è stato affrontato: il giallo non va bene, perché l’erba la vediamo dello stesso colore, ma resta comunque meglio dell’arancione. Il bianco va decisamente meglio".

"Abbiamo scritto alla Figc e alla Lega Serie A, proponendo una consulenza per mettere a sistema una serie di regole per sistemare il problema — prosegue De Pietro — . Hanno fatto una scelta forse superficiale, sperando che possa andare bene. Spiace non avere ricevuto una risposta in merito, servirebbe un approccio scientifico".