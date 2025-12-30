Con l’edizione 2024, pubblicata oggi, la FIGC ha raggiunto il quattordicesimo anno consecutivo della pubblicazione del suo Bilancio Integrato, il documento attraverso il quale la Federcalcio rendiconta quello che è l'impatto del sistema calcio nella realtà nazionale. La Federazione conta a oggi circa 1,5 milioni di tesserati, dato in crescita rispetto all’ultima edizione: 1,1 milioni sono calciatori, e di questi 900.000 sono giovani. In più, il calcio incide sul PIL italiano per 12,4 miliardi di euro (intorno allo 0,5% del PIL del Paese), con 141.000 posti di lavoro attivati e 3,5 miliardi di contribuzione fiscale. Dati di grande rilevanza, ma con un potenziale ancora inespresso, connesso al sempre più urgente e necessario programma di investimenti nelle infrastrutture sportive: ad oggi si contano oltre 30 progetti per la realizzazione di nuovi stadi di calcio in fase di pianificazione o di effettiva realizzazione nel nostro Paese, con un investimento previsto pari a 5,1 miliardi di euro.

Così il presidente federale Gabriele Gravina: "Per la sua capacità unica di unire persone, territori e generazioni, il calcio ha una responsabilità che va oltre la competizione e la performance . Per questo la FIGC ha deciso di intraprendere un percorso convinto e strutturato nel campo della sostenibilità sociale e ambientale. Vogliamo che il calcio diventi un vero e proprio motore di cambiamento, capace di produrre valore duraturo, materiale e immateriale, per la comunità. Questo documento rendiconta i risultati ottenuti in un anno di straordinaria evoluzione, dove abbiamo abbracciato sfide che sembravano distanti dal nostro mondo e che, invece, hanno generato un impatto molto positivo. Inclusione, valorizzazione dei giovani, educazione, tutela della salute e dell’ambiente, sono solo alcuni dei temi che fanno oggi del calcio una piattaforma sociale senza eguali, che merita ancora maggiore attenzione per l’impegno e per i risultati a vantaggio della società civile".