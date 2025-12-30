Dopo Pisa-Inter dello scorso 30 novembre, Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, dirigerà la prima partita del 2026 dei nerazzurri che domenica sera ospiteranno a San Siro il Bologna. Per Guida sarà la partita dell'Inter numero 33: 16 vittorie, 10 pareggi e sei sconfitte il bilancio sin qui.