Alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti e Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, il Presidente della FIFA Gianni Infantino e Sua Altezza lo Sceicco Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente del Dubai Sports Council (DSC), hanno annunciato il lancio di un nuovo evento annuale di premiazione calcistica mondiale a Dubai. A partire dal 2026, l'evento diventerà l'unica cerimonia di premiazione ufficiale FIFA annuale che riunirà le figure calcistiche più influenti al mondo, celebrando i migliori giocatori, le migliori squadre e i migliori risultati di questo splendido gioco dell'anno precedente. L'annuncio è stato fatto durante il World Sports Summit in corso a Dubai, durante il quale la FIFA e il DSC hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) per confermare la nuova partnership.

"Siamo lieti di unire le forze con Dubai, una città che vive e respira calcio, per sviluppare questo evento di livello mondiale", ha dichiarato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. "Questi premi mondiali del calcio non saranno solo una cerimonia di premiazione, ma un modo innovativo per celebrare il calcio e onorare i migliori giocatori ufficiali dell'anno, sia dentro che fuori dal campo". Sua Altezza lo Sceicco Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente del DSC, ha dichiarato: "Il Dubai Sports Council vanta una solida partnership con la FIFA, che ha portato a numerose iniziative annunciate da Gianni Infantino da Dubai negli ultimi tempi, con un impatto sul panorama calcistico mondiale. Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo, che sottolinea la continua cooperazione tra noi e riflette la posizione di rilievo di Dubai sulla mappa calcistica mondiale. Inoltre, evidenzia il ruolo di Dubai nello sviluppo del calcio a livello mondiale e nel plasmare un futuro migliore per lo sport più popolare e importante al mondo attraverso il lancio di iniziative pionieristiche, la premiazione di personalità eccezionali e l'organizzazione di grandi eventi", ha aggiunto. "Dubai si impegna a sostenere lo sviluppo del sistema sportivo globale in generale, e del calcio in particolare, e possiede tutti gli elementi necessari per svolgere al meglio questo ruolo, garantendo un impatto significativo degli Emirati sullo sport globale".