"La nostra stagione è stata perfetta o quasi perfetta". E' il bilancio che Vitinha, centrocampista del PSG, ha tracciato per Marca della storica annata dei francesi, vittoriosi in sei delle sette competizioni disputate.
"Possiamo parlare di non aver vinto il Mondiale per Club, ma la verità è che siamo stati lì nel momento decisivo, ancora una volta, dopo un grande torneo, e lo abbiamo mancato per poco. Anche perché il Chelsea è stato più forte, dobbiamo essere onesti - ha aggiunto il portoghese -. Ma il 2025 è stato un anno perfetto, o quasi, e sono molto contento di aver disputato una stagione così positiva con tutta la squadra. Ora dobbiamo continuare così e, se possibile, migliorare quei sei titoli".
Vitinha, in seguito, si sofferma sulla magica notte di Monaco, dove la squadra di Luis Enrique si è laureata campione d'Europa dopo aver surclassato l'Inter in finale: "Senza dubbio, la cosa più importante che abbiamo vinto è stata la Champions League. È vero che vincere un titolo come la Nations League con la nazionale portoghese è altrettanto importante e ha un significato diverso, un simbolismo diverso. Ma vincere una Champions League è il sogno di ogni giocatore, ed essere riuscito a farlo a Parigi, dove la attendevano con ansia, e poterlo offrire ai tifosi è stato magnifico, un ricordo che custodirò per il resto della mia vita. È stato incredibile".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
