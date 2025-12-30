Alessandro Del Piero nelle vesti di intervistatore, Roberto Baggio a rispondere alle sue domande. Al World Sports Summit di Dubai è andato in scena un tete-à-tete tra due dei numeri dieci più importanti della storia del calcio italiano. Il Divin Codino, accompagnato dalla figlia Valentina, ha raccontato molto del suo privato, toccando in particolare il triste episodio della rapina dello scorso anno, lasciando al tempo stesso un pensiero sul momento del nostro calcio: "Non c'è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. Questo è il mio parere".