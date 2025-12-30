"L'ho sempre detto a tutti, senza problemi, e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio. Senza mezze misure". Così Gianluca Rocchi, designatore Can, durante 'Open Var', su DAZN, commentando la lettera di proteste inviata dalla Lazio alla Lega di A dopo la partita con l'Udinese, nella quale la squadra capitolina lamentava di essere stata penalizzata dalla decisione arbitrale sul gol del pareggio friulano.

"Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo e sbagliamo. Se foste con me qualche weekend, vedreste quanto mi inc...o. Chi era con me a Pisa, ti può dire come sono stato dopo la partita", ha aggiunto.