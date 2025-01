E' finita dopo mezza stagione l'avventura portoghese, all'AVS Futebol SAD, di Issiaka Kamate, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. Il jolly francese classe 2004, che dall'Inter passa in prestito ai canarini, ha parlato così dopo la firma: "Sono molto contento di essere qua, non vedo l'ora di cominciare - le parole del giocatore di proprietà dell'Inter -. Ho scelto il Modena perché è una squadra che mi aiuterà a crescere, conosco alcuni ragazzi, in più ci sono due francesi come me che conosco e questo può aiutarmi a integrarmi. Ho visto che lo stadio è molto caldo, non vedo l'ora di segnare davanti ai nostri tifosi".