Mancava solamente l'ufficialità, che è arrivata in serata. Lucas Chevalier, 23 anni, ex portiere del Lille, da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del PSG. Ha firmato un contratto fino al 2030. Operazione conclusa con una cifra intorno ai 40 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni. Per il club parigino, Chevalier rappresenta il futuro dei pali. Donnarumma, dunque, sul mercato già ora? Presto le risposte.