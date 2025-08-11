Nico Paz al Como ha trovato la sua isola felice: "Siamo una buona squadra, con un ottimo staff, e in una città e in un contesto bellissimi. Non potrei chiedere di più in questo momento", ha spiegato a Sport il talento scuola Real Madrid. Cresciuto in maniera esponenziale in riva al lago soprattutto grazie alla guida di Cesc Fabregas: "È fondamentale per i giocatori della nostra età andare in una squadra in cui l'allenatore si fida di te, in cui sei una necessità per l'allenatore e non solo una scommessa per la società. Sto imparando molto da lui. È stato tra i migliori giocatori al mondo ed è una persona che mi aiuta molto a continuare a crescere e a sfruttare al meglio questo importante palcoscenico", le parole di Nico Paz. Che ha vissuto serenamente le settimane in cui i media lo hanno messo al centro di numerosi rumors: "Ci saranno sempre molte chiacchiere, ma sono calmo e concentrato sul Como. Sta per iniziare una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene. Non vedo l'ora di giocare la prima partita di campionato per mostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato".