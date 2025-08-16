Una semplice contusione alla coscia destra. Questo il primo responso ufficioso da parte dello staff medico dell'Inter per Federico Dimarco, uscito poco prima della mezz'ora di Inter-Olympiacos toccandosi proprio la coscia e facendo temere un problema muscolare. Problema che, a freddo, sembra scongiurato, con l'esterno uscito precauzionalmente dopo aver provato a rimanere sul rettangolo di gioco.

Sezione: Focus / Data: Sab 16 agosto 2025 alle 21:36
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print