E' partita la caccia del Milan al nuovo centrale difensivo che andrà a colmare il vuoto lasciato in rosa da Malick Thiaw, promesso sposo del Newcastle. Con i 40 milioni di euro che entreranno nelle casse rossonere dalla cessione del tedesco, ora il club di via Aldo Rossi deve decidere su che profilo puntare: l'ultima idea, secondo la redazione di Sportmediaset, porta a Koni de Winter, obiettivo di mercato anche dell'Inter, che ha valutazione inferiore rispetto a Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni, gli altri due candidati forti per il post-Thiaw.