Giovanni Simeone cambia società. Dopo aver conquistato lo Scudetto con il Napoli, l'attaccante argentino (figlio dell'ex interista Diego) passa ufficialmente al Torino in prestito con obbligo di riscatto in favore del club granata. 

"Il Torino Football Club - si legge nel comunicato - è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva".

Sezione: Il resto del mercato / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 18:48
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print