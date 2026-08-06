La UEFA vuole ampliare la vicinanza dei tifosi sul web e ha aperto quest'oggi il canale TikTok. Viene così ampliata la presenza digitale. Lo riferisce Calcio e Finanza, spiegando che il canale punta a entrare in contatto con il pubblico del web, composto da oltre un miliardo di utenti, condividendo contenuti brevi e coinvolgenti in tutta la comunità del mondo del calcio. L'obiettivo della UEFA è quello di offrire ai tifosi uno sguardo esclusivo sulle persone, le iniziative e i momenti che caratterizzano il calcio europeo al di là di ciò che accade in campo.