Si pensava che l’arrivo di Filip Kostic al PSV Eindhoven potesse sbloccare il ritorno di Ivan Perisic all’Inter, ma non è escluso che i due possano giocare insieme nel club olandese. Presentandosi nella sua nuova squadra, il serbo ha rivelato conversazioni con il suo connazionale: “Ci sentiamo quasi ogni giorno. Mi ha detto ‘fratello devi venire’. Vieni e basta, ti innamorerai nel club e insieme renderemo la vita difficile a tutti”, ha concluso.

L’Inter ha sempre considerato Perisic come un’alternativa da considerare eventualmente a fine mercato. Fin qui è sempre stato il calciatore a offrirsi da solo o tramite il suo entourage, con il club nerazzurro che ha preferito sondare prima altre piste. Queste parole adesso sembrerebbero escludere una partenza del croato a breve.