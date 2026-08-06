Fumata bianca per il futuro Marco Pompetti, ex centrocampista dell'Inter. Secondo quanto raccolto da TrivenetoGoal.it, il club biancoscudato ha trovato l'accordo definitivo con il Catanzaro per il centrocampista che firmerà un accordo triennale. Pompetti, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Pisa, Cavese, Pescara, Sudtirol e Catanzaro. Nel corso di questa stagione giocherà con Cocchi, che è passato in prestito al Padova.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 06 agosto 2026 alle 20:43
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione