Fumata bianca per il futuro Marco Pompetti, ex centrocampista dell'Inter. Secondo quanto raccolto da TrivenetoGoal.it, il club biancoscudato ha trovato l'accordo definitivo con il Catanzaro per il centrocampista che firmerà un accordo triennale. Pompetti, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Pisa, Cavese, Pescara, Sudtirol e Catanzaro. Nel corso di questa stagione giocherà con Cocchi, che è passato in prestito al Padova.