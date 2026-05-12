Gran bel duello in vetta alla classifica di giornata del Pallone d'Oro Nerazzurro, dopo le votazioni dei lettori di FcInterNews.it in seguito a Lazio-Inter. A prevalere è Petar Sucic, che anticipa di poco Lautaro Martinez, secondo, a sua volta davanti di pochi punti percentuali rispetto ad Andy Diouf, terzo. Pertanto, ecco le classifiche di turno e generale del premio.

Martinez 5.21%
Bisseck 0.59%
Acerbi 0.47%
Bastoni 0.36%
Diouf 23.67%
Sucic 31.36%
Barella 3.43%
Mkhitaryan 4.97%
Carlos Augusto 1.42%
Lautaro 24.26%
Thuram 0.59%
Frattesi 0.12%
Bonny 0.24%
Luis Henrique 0.59%
Dumfries 0%
Mosconi 2.72%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 51 PARTITE:

LAUTARO 56 PT.
ZIELINSKI 55 PT.
DIMARCO 51 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 35 PT.
BARELLA 30 PT.
SUCIC 27 PT.
CALHANOGLU 25 PT.
CARLOS AUGUSTO 20 PT.
BISSECK 17 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
DIOUF, BASTONI, J. MARTINEZ E AKANJI 12 PT.
BONNY 9 PT.
DUMFRIES 8 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DE VRIJ 4 PT.
DARMIAN 3 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 12 maggio 2026 alle 17:20
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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