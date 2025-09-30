Tanto equilibrio nelle votazioni dei lettori di FcInterNews.it per il Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Cagliari-Inter. Alla fine a spuntarla è stato Lautaro Martinez, che ha anticipato Hakan Calhanoglu e Pio Esposito. Ecco di seguito le classifiche di turno e generale del premio:

J. Martinez 0.43%
Akanji 5.39%
De Vrij 5.22%
Bastoni 12.67%
Luis Henrique 1.11%
Barella 2.48%
Calhanoglu 16.01%
Mkhitaryan 5.22%
Carlos Augusto 0.51%
L. Martinez 29.20%
Thuram 1.11%
Dimarco 5.74%
Esposito 14.04%
Frattesi 0.26%
Dumfries 0.09%
Bonny 0.51%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 6 PARTITE:

THURAM 16 PT.
CALHANOGLU 8 PT.
ESPOSITO 7 PT.
LAUTARO E SUCIC 6 PT.
CARLOS AUGUSTO 5 PT.
BARELLA 3 PT.
AKANJI, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 18:10
Autore: Redazione FcInterNews.it
