Tanto equilibrio nelle votazioni dei lettori di FcInterNews.it per il Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Cagliari-Inter. Alla fine a spuntarla è stato Lautaro Martinez, che ha anticipato Hakan Calhanoglu e Pio Esposito. Ecco di seguito le classifiche di turno e generale del premio:

J. Martinez 0.43%

Akanji 5.39%

De Vrij 5.22%

Bastoni 12.67%

Luis Henrique 1.11%

Barella 2.48%

Calhanoglu 16.01%

Mkhitaryan 5.22%

Carlos Augusto 0.51%

L. Martinez 29.20%

Thuram 1.11%

Dimarco 5.74%

Esposito 14.04%

Frattesi 0.26%

Dumfries 0.09%

Bonny 0.51%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 6 PARTITE:

THURAM 16 PT.

CALHANOGLU 8 PT.

ESPOSITO 7 PT.

LAUTARO E SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO 5 PT.

BARELLA 3 PT.

AKANJI, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.