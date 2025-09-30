Andrà in scena il prossimo 15 ottobre l’assemblea dei soci dell’Inter, chiamata ad approvare in particolare il bilancio al 30 giugno 2025, chiuso con un utile di 35,4 milioni di euro.

In particolare, si legge nella convocazione dell’assemblea: “I signori Azionisti sono convocati in Assemblea dei Soci, esclusivamente in modalità di audio/video-conferenza ai sensi dell’articolo 9.7 dello statuto sociale, il giorno 15 ottobre 2025, alle ore 15:00 (CEST), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1 - Approvazione del bilancio di F.C. Internazionale Milano S.p.A. al 30 giugno 2025 e della relativa relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2 - Presa d’atto delle dimissioni di un Consigliere; riduzione del numero dei Consiglieri; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3 - Nomina del revisore legale dei conti di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

