“Se Milano tentenna, Matera può lanciarsi”: con questa dichiarazione il movimento Fare Matera lancia la suggestiva candidatura della città della Basilicata per l'organizzazione di Euro2032. Il gruppo interviene nel dibattito sul futuro di San Siro, sostenendo che il destino dell’impianto milanese, “fatte le dovute proporzioni”, potrebbe intrecciarsi con quello, meno noto ma altrettanto significativo, dello stadio Franco Salerno della città dei Sassi.
Il progetto presentato prevede un project financing da 250 milioni di euro, con l’obiettivo di dare una svolta non solo al calcio locale, ma a tutto il tessuto economico e sociale della Basilicata. L’iniziativa, spiegano i promotori, è stata sviluppata anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale, con una proposta che richiama elementi della storia recente della città e li proietta in una visione di medio-lungo periodo. “Questa è sicuramente l’unica strada percorribile perché la storia del F.C. Matera possa avere il palcoscenico che merita e trovare finalmente stabilità e continuità, in linea con la passione della tifoseria biancoazzurra”, afferma un portavoce.
Autore: Christian Liotta
