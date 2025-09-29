Cristian Chivu ha mischiato le carte nella seduta di allenamento della vigilia non dando indicazioni definitive sulle scelte di formazione che ha in mente per Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. L'unica mossa sicura, come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa, è la titolarità di Yann Sommer, che tornerà a difendere i pali della porta nerazzurra dopo due turni di riposo. Davanti allo svizzero, probabilmente, ci sarà Francesco Acerbi a guidare la difesa prendendo il posto di Stefan de Vrij, in campo dal via a Cagliari sabato scorso. A centrocampo dovrebbero cambiare entrambi i quinti (pronti Denzel Dumfries e Federico Dimarco) e non è escluso l'inserimento di Petar Sucic per uno dei tre senatori. In attacco, a poco più di 24 ore dalla sfida europea di San Siro, la ThuLa è in vantaggio sulla concorrenza, ma Ange-Yoan scalpita per avere la prima occasione dal 1'. Lo riporta Sky Sport.