Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, parla a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro il Club Brugge per presentare il match e spiegare le scelte di formazione, in cui spiccano il ritorno dall'inizio di Ederson e, soprattutto, di Ademola Lookman: "Sono giocatori di qualità, da un po’ si allenano con noi. Penso che oggi sia una buona occasione per cominciare a giocare e fare le partite".

Hanno già un’autonomia sufficiente?

"Non lo so, vediamo come stanno. Non si sa mai, però sono due atleti ottimi. Valuteremo durante la gara".