Inizia col piede giusto l'avventura in Cile della Nazionale Under 20, che vince 1-0 contro l'Australia, campione d'Asia, allo stadio di Valparaíso, nella partita d'esordio al Mondiale di categoria. A decidere l'incontro in favore degli Azzurrini è stato il calcio di rigore trasformato al 10' da Mattia Mannini, centrocampista della Juve Stabia, conquistato poco prima da Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter, atterrato nettamente dal difensore dei Socceroos Hall. Due minuti prima, lo stesso Mosconi si era reso pericoloso con una conclusione murata dalla difesa. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 29 settembre 2025 alle 20:30
Autore: Christian Liotta
