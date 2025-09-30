Ci ha lasciati ieri Rodolfo Ignacio Zanetti, papà del vicepresidente ed ex giocatore dell’Inter Javier Zanetti; una notizia che ha commosso non solo i tifosi nerazzurri ma un po’ tutti gli appassionati di calcio. Lo stesso Pupi ha voluto salutare e ricordare il papà anche con un messaggio pubblicato su Instagram e Facebook: "Mi hai aspettato per l'ultimo abbraccio, l'ultima carezza sulla mano, l'ultimo bacio... Sarai presente in tutti i momenti della mia vita. Mi fa male l'anima, ma sarai nel mio cuore per sempre. Mi mancherai tanto vecchio caro!!”.
Sezione: Copertina / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 13:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Copertina

