Ci ha lasciati ieri Rodolfo Ignacio Zanetti, papà del vicepresidente ed ex giocatore dell’Inter Javier Zanetti; una notizia che ha commosso non solo i tifosi nerazzurri ma un po’ tutti gli appassionati di calcio. Lo stesso Pupi ha voluto salutare e ricordare il papà anche con un messaggio pubblicato su Instagram e Facebook: "Mi hai aspettato per l'ultimo abbraccio, l'ultima carezza sulla mano, l'ultimo bacio... Sarai presente in tutti i momenti della mia vita. Mi fa male l'anima, ma sarai nel mio cuore per sempre. Mi mancherai tanto vecchio caro!!”.