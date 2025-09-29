E' cominciata oggi pomeriggio, al Centro Sportivo 'Giovanni Arvedi', la preparazione della Cremonese in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programa a San Siro sabato sera (fischio d'inizio ore 18). La sessione è iniziata con l’attivazione fisica, per poi concentrarsi sulla tecnica dinamica e sul lavoro situazionale offensivo. Spazio, infine, a una partita a tema e al lavoro fisico. Nella giornata di domani, martedì 30 settembre, per la squadra di Davide Nicola è in programma un allenamento alle ore 10.30