Milan-Napoli potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. La prima sconfitta dei campani, dopo quattro, permette proprio ai rossoneri e alla Roma, di agganciare i campioni d’Italia in vetta alla classifica. Un ko che per la prima volta in stagione fa salire la quota di un bis tricolore, come riporta Agipronews, offerto ora a 2,20 su 888sport e 2,50 su Snai rispetto all’1,90 di sette giorni fa.

Chi avanza prepotentemente dietro al Napoli è proprio il Milan, che passa da 6 a 4, stessa quota dell’Inter corsara a Cagliari. Il terzo pari tra campionato e coppe della Juventus non convince i bookmaker: lo scudetto bianconero passa da 7 a 9 mentre si conferma a 12 la Roma, sempre più convincente dall’arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina.

Sezione: News / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 16:28 / Fonte: Agipronews
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
