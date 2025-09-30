Allenamento mattutino per la Cremonese, attesa sabato sera a San Siro dalla sfida di campionato contro l'Inter. La squadra grigiorossa si è ritrovata negli spogliatoi intorno alle 9 per la consueta seduta video, seguita dalla classica fase di attivazione fisica. Successivamente spazio al lavoro di forza, lavoro situazionale e partita a pressione. Domani è in programma un altro allenamento alle ore 10.30.