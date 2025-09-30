Sabato 18 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra la Roma e l'Inter, valida per la settima giornata di Serie A. Come annunciato dal club giallorosso, alle ore 13 di oggi è iniziata la fase di vendita libera dei biglietti, momento particolarmente atteso dalla tifoseria giallorossa: come riporta il sito LaRoma24, infatti, a pochi minuti dall'apertura della vendita si registrano tempi di attesa di oltre un'ora per poter avere i tagliandi. 

Sezione: News / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 13:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
