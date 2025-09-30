All'esordio in Champions League contro l’Ajax, Hakan Çalhanoglu ha servito a Thuram entrambi i palloni che hanno portato al 2-0 finale. È solo la seconda volta che un giocatore nerazzurro mette a referto due assist per lo stesso compagno in una gara di Champions, dopo il precedente di Lukaku per Lautaro contro lo Slavia Praga nel 2019. Domani l'Inter affronterà a San Siro proprio la squadra ceca.