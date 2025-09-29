"Auguro a Pio Esposito e a Camarda una carriera meravigliosa, spero possano essere il futuro del calcio italiano. Camarda è un fac-simile di Inzaghi, che vive per il gol, Pio Esposito sa giocare con la squadra ed è bravo a proteggere la palla". Così Antonio Cassano, parlando a 'Viva El Futbol' dei due giovani attaccanti che nel week-end appena trascorso hanno trovato entrambi il primo gol in Serie A. "Camaerda è un

FantAntonio, poi, dà un consiglio: "Tenetevi la famiglia vicino, poi non date confidenza a nessuno. Siate furbi. Io vengo dalla strada, non ci torno più. Fate come me. Nessuno vi ha regalato niente".