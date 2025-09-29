Col gol segnato al Cagliari, Lautaro Martinez ha superato Sandro Mazzola nella classifica all-time dei marcatori dell'Inter. Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Francesco Graziani si sofferma ampiamente sul capitano nerazzurro e sul suo valore per la squadra: "Lui sta facendo la storia dentro questa società. Manca ancora qualche trofeo ma potrebbero arrivare presto. A Cagliari ho visto un Lautaro diverso: più sacrificio, più dialogo, più impegno. L'Inter deve continuare a gestirsi così con lui, perché è troppo importante. Quando abbassa i ritmi l'Inter fa fatica, per arrivare a traguardi importanti ha bisogno del vero Lautaro".