Il mal di schiena è ormai un ricordo e così Lautaro è pronto a caricarsi di nuovo l'Inter sulle spalle anche in Europa. La scorsa campagna di Champions è stata la migliore per l'argentino, con 9 gol in 14 partite. Peccato essere arrivato all'atto finale in condizioni precarie, "regalo" poco gradito per aver accelerato il recupero dallo stiramento patito a Barcellona in modo da essere di nuovo in campo ancora contro i catalani a San Siro. Dalla semifinale di ritorno alla finale di Monaco, il capitano - come ricorda il Corsport - non giocò nemmeno un minuto.

L'Europa del Toro riparte dallo Slavia Praga, dopo aver saltato l'Ajax per lombalgia. "Sul campo, indossa la fascia di capitano, ma è dentro lo spogliatoio che Lautaro fa sentire il suo peso di leader - si legge -. Avverte la responsabilità del ruolo e questo, dopo l’eliminazione dal Mondiale per club, lo ha spinto ad uno sfogo che ha provocato non poche turbolenze. I modi erano sbagliati, ma il fine era comunque il bene dell’Inter. Così è stato più semplice ricomporre con Thuram prima e Calhanoglu poi. Del resto, solo recuperando l’antica intesa si può andare a caccia di un’altra impresa. Nessuno prevede un’Inter capace di raggiungere una nuova finale di Champions. Ma era lo stesso anche nel 2023 e lo scorso anno. E allora perché non provarci ancora?".