Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan, è intervenuto sulla questione San Siro. L’ex calciatore ha espresso le sue emozioni legate al Meazza, definendolo “il mio stadio per dieci anni” e confessando che il suo primo gol in Serie A a 18 anni è rimasta “l’emozione più forte”. Serena poi ha aggiunto: "Sono felice che il nuovo stadio sia sempre lì adiacente, mi fa piacere. Mi auguro che il brand San Siro rimanga perché è fortissimo, internazionale”.