Conclusasi ieri la quinta giornata di Serie A EniLive, il Giudice Sportivo ha notificato le sanzioni inflitte ai giocatori finiti sui taccuini dei direttori di gara nello scorso turno. Stangata pesante per Jesus Rodriguez del Como, squalificato per tre giornate. Un turno di squalifica per l'atalantino De Roon e per il rossonero Estupinan.

Il G.S. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 settembre 2025, delibera:

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI (avversario dei nerazzurri nella 5^ giornata di Serie A) per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino e oggetti vari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Seconda sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario per il calciatore della Cremonese, prossimo avversario dell'Inter, PAYERO Martin Ismael. Prima sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario per il calciatore dell'FC Internazionale, BARELLA Nicolò; della Cremonese BASCHIROTTO FedericoFLORIANI MUSSOLINI Romano.

Prima sanzione per comportamento non regolamentare in campo all'interista ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto.

