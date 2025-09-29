Venerdì scorso, a margine della cerimonia in cui l'università Milano-Biccoca gli ha conferito la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali', Beppe Marotta, presidente dell'Inter, aveva parlato di Oaktree come 'fondo lungimirante' per via degli investimenti fatti sul mercato calciatori ma anche nelle strutture, anticipando la cifra stanziata per migliorare la Pinetina e Interello. Un numero confermato oggi dal club di Viale della Liberazione nel dare la notizia dell'approvazione del progetto di bilancio per l’anno fiscale 2024/25 da parte del Consiglio di Amministrazione: "La proprietà, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L. P., ha inoltre approvato degli investimenti nelle infrastrutture del Club, compreso un progetto da circa 100M per i centri di allenamento, sottolineando l’impegno a mettere a frutto questo momento di crescita per garantire una base sempre più solida per il futuro della Società", si legge nel comunicato. Dove, inoltre, si sottolinea anche il nuovo modello adottato per il rafforzamento della rosa: "Il mercato estivo ha permesso di approfondire la rosa a disposizione del Mister Cristian Chivu, puntando su nuovi giovani talenti da affiancare al gruppo che costituisce l’ossatura della squadra. Le operazioni hanno risposto all’obiettivo di mantenere alta la competitività, unita alla sostenibilità economica".