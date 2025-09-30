Il sindaco Giuseppe Sala è rimasto in aula per tutta la seduta. Non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali, attese nelle prossime ore. "Mi ha detto 'sono contento'", rivela la vicesindaca Anna Scavuzzo. Attese in giornata anche le reazioni di Inter e Milan che avevano minacciato, in caso di voto contrario al progetto, l'intenzione di lasciare Milano.