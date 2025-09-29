L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter è stata una specie di benedizione per Francesco Pio Esposito che, altrimenti, avrebbe avuto non pochi problemi a imporsi in prima squadra. E' il pensiero espresso da Nicola Ventola, nel corso dell'appuntamento del lunedì sera con 'Viva El Futbol': "Se ci fosse stato Inzaghi, non so se il club avrebbe puntato sui giovani e, probabilmente, Pio lo avrebbero venduto. Il ragazzo ha la fortuna di essere allenato da Chivu che lo conosce e l'ha visto crescere: questo conta tanto per un giocatore. Pio ha risposto segnando a Cagliari dopo due belle prestazioni, ma Chivu fa bene a predicare calma".