Dopo Federico Dimarco (LEGGI QUI), giocatore incaricato a presentare al fianco dell'allenatore la sfida di domani contro lo Slavia Praga, è arrivato anche il momento delle dichiarazioni pre-gara di Cristian Chivu, che dalla sala conferenze della Pinetina tiene l'usuale conferenza stampa della vigilia del secondo turno della League Phase della Champions League contro i cechi, in programma allo stadio Giuseppe Meazza domani sera alle 21.00. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro riportate in tempo reale da FcInterNews.it:
Arrivate alla gara di domani dopo tre vittorie consecutive. Cosa vuole oltre ai tre punti?
"A me le prestazioni sono sempre piaciute, sin dalla prima partita e anche nel periodo di preparazione quest’estate anche se è stata breve. Poi il risultato è ovvio che condizioni un po’ i giudizi di tutti. Abbiamo dato continuità ai risultati ultimamente, ma bisogna pensare alla prossima e alla Champions perché è una competizione importante, che nasconde sempre insidie. C’è sempre qualità negli avversari che hanno anche la voglia di venire a San Siro e fare risultato sempre. E noi dobbiamo essere consapevoli che nessuna partita è facile".
Cosa ti aspetti come ulteriore step di crescita?
"Continuità, attenzione sempre al massimo. L’umiltà che ha questa squadra ha fatto vedere che il gruppo può crescere sotto questo punto di vista, di essere dominanti e cercare sempre di fare la partita. Ci sono avversari che possono metterti in difficoltà e bisogna capire quei famosi momenti per mantenere l’equilibrio e portare a casa la vittoria senza soffrire tanto ed essere concreti e cinici".
Cosa la sorprende di questa squadra?
"La voglia di essere dominanti, di superare determinati momenti, di accettare i cambiamenti e le cose diverse rispetto a quelle che erano abituati a fare. Questo lo fa un gruppo di uomini veri che non guarda mai indietro, ma avanti, con voglia di fare di tutto per essere competitivi. Questo gli fa onore perché sono giocatori importanti, uomini importanti e non è scontato mai che questa applicazione e umiltà ci sia. Loro ce l'hanno e la vogliono migliorare".
Il calendario vi ha regalato i tre avversari più difficili uno dietro l'altro. Queste prime partite sono fondamentali?
"Proprio perché non ci si può distrarre è inutile guardare troppo in avanti. Dobbiamo guardare a domani, allo Slavia, che è la più insidiosa. Il calcio mi ha insegnato a stare con i piedi per terra e guardare al futuro più prossimo e non troppo in là perché il rischio è che le aspettative creano delusioni. La partita più importante è sempre quella dell’indomani”.
Bisseck come sta e come si è allenato? Domani giocherà?
"Sta bene, si sta allenando bene. Prima o poi vedremo in campo in campo pure lui".
Bonny può partire dall’inizio?
"Sono loro che mi mettono in difficoltà ogni giorno per come si allenano. E siccome ho sempre detto di dover capire i momenti e dare il giusto premio a questi uomini perché sono loro che creano gruppo e squadra, cerco di accontentarli perché questi ragazzi lo meritano. Se ne cambio uno o due la squadra non subisce, purtroppo non posso farlo sempre ma arriverà il giusto momento per tutti perché sono ragazzi importanti che alzano sempre il livello, in allenamento o in partita, sia che inizino dal primo minuto o che partano dalla panchina. Dimash che è qui è stato determinante a Cagliari partendo dalla partita… Io esulterei per la sua chiusura che ha fatto in area in fase difensiva più che per l’assist. E queste sono cose che vanno premiate. Nel caso di Dimarco va premiata la voglia di fare entrambe le fasi, ma l’indole di aiutare la squadra ce l’hanno tutti, non solo Dimash".
Torna Sommer in porta? L’alternanza con Pepo sarà frequente?
“Io ho la fortuna di avere 22 giocatori a disposizione che sono tutti titolari. Parto da quello perché li alleno e se pensassi diversamente mi metterei il bastone tra le ruote. Se non possono giocare tutti sono io scarso come allenatore. Parto sempre dai ventidue e tutti meritano di essere titolari, se poi qualcuno dà più o meno mi prendo le responsabilità perché significherebbe che li alleno male e che non so trasmettergli ciò che vorrei. Sommer sì, parte dall’inizio, questo posso dirvelo. I cambiamenti sono sempre stati fatti in maniera mirata, non solo come giusto premio per ciò che sono, ma anche per meritocrazia, ai valori, ma con la consapevolezza di non dover mai perdere equilibrio, struttura e obiettivo".
Nelle ultime tre gare l'Inter ha preso un solo gol, in quelle precedenti ne aveva presi sei. C'è qualcosa che avete registrato in fase difensiva?
"La pressione fatta meglio, la riaggressione, la voglia di tornare velocemente sulle seconde palle, l'attenzione... Poi certo, il gol lo puoi subire perché c'è sempre anche l'avversario, ma è come ti metti in campo, la pressione sulla loro costruzione e quella individuale sul portatore... Siamo più attenti e più determinati nel fare quello. Che è sempre stata una nostra richiesta. Poi subentra anche l'orgoglio del campione, perché parliamo di campioni che prima o poi tirano fuori quello che hanno e fanno sempre la differenza".
Calhanoglu dopo la squalifica ha sempre giocato e quando non c'era ha giocato Barella. Può esserci qualche altra soluzione?
"Ho anche Zielinski come alternativa. Sono giocatori di qualità che danno qualcosina in più dal punto di vista del palleggio, delle conoscenze, dell'esperienza, perché sono evoluti, forti e bravi. Per me è sempre più difficile scegliere".
Che gara ti aspetti per domani?
"Una gara difficile perché ogni partita in Champions lo è, noi rispettiamo lo Slavia, il suo coach, quello che stanno costruendo. Sono una squadra davvero forte e sono sicuro che faranno una grande gara a San Siro domani. Sono ancora imbattuti in questa stagione e noi abbiamo bisogno di essere la nostra miglior versione, controllando il nostro gioco, mettendo qualità e tutto ciò che sappiamo fare e che abbiamo imparato da questa competizione".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 17:27 Capello: "A Monaco Inter amorfa e senza cuore, non me l'aspettavo. E mi ha tolto un record"
- 17:13 San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"
- 16:59 Sensi-Anorthosis, presto l'annuncio. La portavoce Markou: "Test medici superati, questo il suo contratto"
- 16:45 Coraggio, empatia e pazienza: gli ingredienti del cambiamento. Chivu si prende responsabilità ma anche meriti
- 16:32 Dimarco a ITV: "Sto ritrovano la fiducia persa in questi mesi. Lavoro per cercare la forma migliore"
- 16:17 Chivu a ITV: "A San Siro qualunque avversario vuole fare bene. Lo Slavia Praga può metterci in difficoltà se..."
- 16:03 C'è una ThuLa anche nel volley: Michieletto e Romanò si caricano con le esultanze di Thuram e Lautaro
- 15:49 San Siro, il Comune di Milano approva le cifre d'affitto per il 2025: ecco quanto dovrà esborsare l'Inter
- 15:34 Bookies - Inter-Slavia Praga, la vittoria nerazzurra una delle quote più basse del turno
- 15:20 De Vrij-SEG, per la Corte Suprema il processo è da rifare. Congelato il risarcimento per il calciatore
- 15:05 Slavia Praga, la sfida di Provod: "A San Siro per l'impresa. Poi chiederò consigli di pianoforte a De Vrij"
- 14:52 Rummenigge la tocca piano: "Bravo Stoccarda, ha trovato l'idiota che ha pagato Woltemade"
- 14:37 Abodi: "Euro 2032 senza Milano? Rischio che stiamo correndo. Auspico che lo stadio si trasformi"
- 14:32 Chivu in conferenza: "Se i miei titolari non fossero ventidue sarei io scarso. Ecco cosa mi stupisce di loro"
- 14:23 Inter e Sector protagonisti alla Milano Fashion Week: Galante tra gli ospiti d'onore
- 14:14 Dimarco in conferenza: "Ho capito di non aver reso come in passato, ora sto recuperando. Con Chivu..."
- 14:08 L'ex Slavia Praga Husbauer pronostica: "Domani contro l'Inter potrebbe finire di nuovo 1-1"
- 14:00 Chivu a Sky: "Abbiamo meritato quanto raccolto nelle ultime settimane. Domani tornerà Sommer"
- 13:50 Dimarco a Sky: "Io ho sempre dato il 100%. Poi giocare 90 minuti e non 60 ti aiuta a crescere di condizione"
- 13:40 videoL'Inter U23 vola, battuto anche il Lumezzane con super Spinaccè: gli highlights
- 13:26 Slavia Praga, Schranz: "Mi piacerebbe segnare di nuovo a San Siro, magari con un risultato migliore"
- 13:11 Ambrosini: "L'Inter sta continuando il progetto tecnico, grazie a Esposito Lautaro può rifiatare"
- 12:57 Berti: "Ai miei tempi il VAR sarebbe stato un problema, in campo ci dicevamo e facevamo di tutto"
- 12:50 videoBarella cervello, anima e 'scompiglio' di questa Inter: il sardo bacchetta Lautaro in allenamento
- 12:43 Houštecký, vice all. Slavia Praga: "Sarà la nostra terza volta a San Siro, stavolta andrà meglio"
- 12:28 videoTutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione
- 12:14 Adani: "L'Inter cambia allenatore ma non le idee. Dal mercato giocatori per rinfrescarle"
- 12:00 Blanc esonerato dall'Al-Ittihad, due ex Inter in corsa per la successione
- 11:47 videoRifinitura pre-Slavia Praga, tutti a disposizione di Chivu. Solito show di Marcus Thuram nel torello
- 11:30 Bastoni alla RAI: "Pio Esposito ha caratteristiche uniche. Ora però deve stare tranquillo"
- 11:16 CONVINCE e torna a far PAURA: riecco l'INTER. Quanti CAMBI con lo SLAVIA? Ore DECISIVE per SAN SIRO!
- 11:02 Trevisani: "Su Pio Esposito un meme al minuto: Chivu perfetto. E ci sta mettendo anche altre cose"
- 10:48 Caressa frena su Esposito: "Giovane e forte, ma andiamo piano. Presto per i paragoni con Vieri"
- 10:34 Inter, grave lutto per Javier Zanetti: è morto il padre Rodolfo
- 10:20 Panucci: "Cagliari-Inter? Non c'è stata gara. Se i giocatori ci sono con la testa..."
- 10:06 Galli: "Lotta Scudetto, Milan e Napoli davanti all'Inter. Coppe europee? Ai miei tempi erano nove partite..."
- 09:52 La Repubblica - Voto per San Siro, i due consiglieri in bilico possono fare la differenza: la situazione
- 09:38 TS - San Siro, oggi il Consiglio. Anche col sì, tempi strettissimi per il rogito perché...
- 09:24 TS - Chivu punta sui Fab Four in attacco. E Pio Esposito si candida per la Champions
- 09:10 CdS - Prende forma l'Inter di Chivu: tattica, condizione e rotazioni. Manca solo Diouf
- 08:56 CdS - Verso lo Slavia Praga: previsti diversi cambi nell'undici di partenza
- 08:42 GdS - Lautaro, Calhanoglu e Barella: la vecchia guardia è tornata a trascinare dopo un'estate di passione. E l'Inter fa di nuovo paura a tutti
- 08:28 GdS - Chivu sgasa e supera anche l'ultimo Inzaghi. E quel "made in Inter"...
- 08:14 GdS - Nuovo San Siro, oggi il dentro o fuori: si vota in Comune. San Donato prima alternativa
- 08:00 GdS - Chivu, il lavoro paga: il turnover funziona, altri 5 cambi previsti contro lo Slavia Praga
- 00:00 Pio, era solo questione di tempo. Sofascore cosa dice?
- 23:54 Napoli, Conte: "De Bruyne? Se era contrariato non per il risultato ha trovato davanti la persona sbagliata"
- 23:40 Udinese furiosa dopo il ko contro il Sassuolo, il dg Collavino: "Ci spieghino il VAR, interventi ingiustificati"
- 23:26 Milan, Allegri non si sbilancia: "Fatto un passettino in avanti, ma siamo ancora all'inizio"
- 23:23 Lumezzane-Inter U23, le pagelle - Scintillante prova di Spinaccé, Calligaris sempre più convincente
- 23:12 Inter-Slavia Praga nel ricordo della 'prima' di Barella. Bilancio positivo contro le squadre ceche
- 22:57 Il CEO del Bayer Leverkusen lancia l'allarme: "La Premier vuole superare la Champions. Serve un salary cap"
- 22:45 Milan, vittoria in dieci e con grande sofferenza: Saelemaekers e Pulisic stendono il Napoli
- 22:40 L'Inter U23 non si ferma più: vittoria anche a Lumezzane per 1-2, decide la doppietta di Spinaccé
- 22:28 Cagliari, Gaetano guarda oltre dopo il ko casalingo con l'Inter: "Sempre a testa alta"
- 22:14 Beretta inquadra la prova dell'Inter a Cagliari: "Il secondo gol nel momento più difficile, e l'idea di Pisacane..."
- 22:00 La Champions League sorride all'Inter: a San Siro i nerazzurri non perdono da tre anni
- 21:45 Atletico Madrid, Simeone emozionato: "Stagione iniziata in modo complicato, ora sensazione meravigliosa"
- 21:31 Grande prova di Akinsanmiro, Gilardino lo elogia: "Superlativo in tutto, come Touré"
- 21:17 Delprato avvisa il Parma: "Il Torino ha incontrato subito squadre come l'Inter, è normale non avere tanti punti"
- 21:03 Cosmi promuove l'Inter: "A Cagliari più autoritaria, dai risultati una classifica migliore e una consapevolezza diversa"
- 20:49 Mazzola superato e non solo, Lautaro è una sentenza contro il Cagliari: 12 gol in 12 sfide contro i rossoblù
- 20:34 Napoli, il DS Manna manda un messaggio: "Ci sono squadre forti, ma noi vogliamo difendere lo Scudetto"
- 20:21 Scaroni: "Fiduciosi su San Siro, domani fine di un percorso. Le proprietà? Inter e Milan in situazioni analoghe"
- 20:07 Camarda segna il primo gol in Serie A e salva il Lecce: è 2-2 contro il Bologna al Via del Mare
- 19:58 Stasera Lumezzane-Inter U23: ecco come vederla gratis
- 19:52 Inter-Slavia Praga, partita speciale per l'arbitro inglese Kavanagh: sarà la prima volta in Italia
- 19:38 Guarin torna a parlare dell'alcolismo: "Mi ha tolto tutto. Ma oggi lo porto con forza e ci lavoro ogni giorno"
- 19:23 Assemblea generale ONU, Javier Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano
- 19:10 Più di un difensore, super avvio di Bastoni: solo Grimaldo ha fatto meglio nei campionati top d'Europa