Dopo la votazione favorevole della delibera di vendita a Inter e Milan dello stadio San Siro e delle aree limitrofe, il sindaco di Milano Beppe Sala esprime il suo punto di vista in merito ad eventuali inchieste e ricorsi sulla questione: "Non lo posso dire e non lo so, mi auguro di no - le parole del primo cittadino riportate da Calcio e Finanza -. Non ne vedrei i motivi, ma stiamo a vedere. Le carte le abbiamo guardate e riguardate, abbiamo messo grandi professionisti a lavorarci, tutte persone che conosco da tanti anni. Poi tutto ci può stare, però è chiaro che nessuno di noi ha voglia di prendersi i rischi, sono anche verso la fine. Ricorsi? Può essere che ci saranno ma siamo pronti a gestirli. Credo che abbiamo fatto tutto per bene. La cosa che non va bene è che qualcuno anche volutamente diffonda notizie non corrette rispetto ad alcuni temi, come il prezzo della vendita".