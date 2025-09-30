Anche secondo il Corriere dello Sport, Chivu va verso la conferma del turnover. Tra i pali torna Sommer, mentre in difesa si rivede Acerbi (Akanji davnati a Bisseck). In mezzo riecco Dumfries, Sucic e Dimarco, mentre in attacco toccherà a Bonny per la prima volta dall'inizio.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 30 settembre 2025 alle 09:52 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
