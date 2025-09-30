Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato il momento dell'Inter, reduce dalla più che confortante prestazione in quel di Cagliari. Di seguito l'opinione di Orlando: "Ha avuto un momento di sbandamento, ma quando tu hai un giocatore come Lautaro che pressa in quel modo e che dice che c'è ancora tanta fame, fa capire che c'è gente di personalità e forte lì. E' solo questione di trovare la condizione giusta. E forse rimane la squadra più forte".