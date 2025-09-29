Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Lele Adani fa un'analisi tattica relativa al match di sabato dell'Inter a Cagliari: "L'Inter è probabilmente la penultima squadra per dribbling, ma è la prima per passaggi e movimenti e per questo rimane competitiva. Il gol del 2-0, con Pio Esposito che va ad abbracciare Federico Dimarco è il manifesto di questa Inter che cambia allenatore ma va sulle stesse idee di Simone Inzaghi e Antonio Conte, con pochi dribbling e tanti passaggi fatti bene".

Dove può mettere Cristian Chivu la sua mano per cambiare spartito? "L'Inter deve rafforzare la sua idea e non sbagliare nelle due aree. Le opportunità le creerà sempre, ma deve stare attenta mentalmente. All'Inter non sono arrivati giocatori per cambiare, ma per rinfrescare quello che c'è. Difficile magari cambiare modulo passando ad un 4-3-3, perché non ci sono esterni d'attacco; non ha gente come Yildiz, Leao, Dybala o Soulé. Ma quei giocatori che ha si muovono in armonia. Se fa bene questo, l'Inter è quella squadra che fino a tre mesi fa definivamo la più forte in Italia e non ha ceduto giocatori. Certe qualità le trovi perché c'è la conoscenza dei sistemi da parte del vecchio, dei giocatori già presenti".