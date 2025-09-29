Una partita incredibile, quella andata in scena ieri a Zanica, dove l'Albinoleffe ha sconfitto per 3-2 il Novara nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie C al termine di un'autentica girandola di emozioni. E decisa da un gol al 91esimo firmato da Amadou Sarr, alla sua prima rete con la maglia dei seriani; un gol col quale il ragazzo di scuola Inter costringe a mandare giù un boccone amaro il suo ex allenatore Andrea Zanchetta, col quale ha condiviso l'esperienza nelle selezioni U17 e U18, tra il 2020 e il 2022.