L'Inter assapora i 3 punti per un buona mezz'ora, ma uno svarione difensivo nel recupero manda in fumo le speranze di vittoria sullo Slavia Praga. I nerazzurri impattano infatti sul 2-2 al Konami Centre contro i cechi, il secondo dopo l'1-1 di Amsterdam alla prima giornata. Il match dei nerazzurri si era messo subito in salita nel primo tempo, quando lo sfortunato autogol di Ballo ha regalato il vantaggio agli ospiti con il quale si è andati all'intervallo. Nella ripresa, però, la squadra di Carbone ha cambiato marcia e ristabilito le distanze con il mancino diagonale di Zouin, migliore tra i suoi, al quale è seguito 20 minuti dopo il super gol di Matteo Lavelli, che ha trafitto Kalanin con l'esterno destro per il vantaggio nerazzurro. Di lì in avanti l'Inter è riuscita a contenere le sortite offensive ceche, sfiorando il gol della staffa con il subentrato Vukoje, che ha preso la traversa ad inizio recupero. La beffa, quindi, si è consumata nell'azione successiva, dove la difesa nerazzurra si è fatta cogliere impreparata dal rilancio lungo di Kalanin e l'inserimento di Naskos in area, che ha battuto Taho in scivolata, siglando così il pareggio nel recupero, che lascia parecchio amaro in bocca ai nerazzurri.
IL TABELLINO
Inter-Slavia Praga 2-2
Reti: 39' aut. Ballo (I), 48’ Zouin (I), 67’ Lavelli (I), 91’ Naskos (S)
Ammoniti: Lavelli (I), Nenna (I), Cerpelletti (I), Suleiman (S) Moressa (I), Naskos (S)
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 6 Nenna, 5 Bovio, 3 Marello; 4 Venturini (72' 17 Moressa), 10 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 7 El Mahboubi, 9 Lavelli (72' 20 Kukulis), 11 Zouin (dal 78’ 16 Vukoje). A disposizione: 12 Pentima, 13 Breda, 14 Conti, 15 Williamson, 18 Putsen, 19 Humanes. Allenatore: Benito Carbone.
SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): 1 Kalanin; 15 Kovář (dal 81’ 12 Frolik), 25 Slončík, 20 Boledovič; 16 Piták, 7 Naskos (C), 8 Rajnoha (68' 19 Szywała), 24 Kolísek (dal 81’ 5 Palivec); 23 Suleiman (dal 75’ 17 Srb); 10 Pikolon, 11 Potměšil (dal 68' 22 Palaščák ). A disposizione: 29 Paar, 2 Barčot, 4 Beran, 9 Tomek. Allenatore: Jaroslav Machač.
Arbitro: Márton Rúsz
Assistenti: Gergo Vigh-Tarsonyi; Bence Belicza
Quarto ufficiale: Valerio Crezzini
-- RIVIVI IL LIVE --
95' - Triplice fischio, l'Inter impatta sul 2-2 in casa contro lo Slavia Praga, subendo il pareggio di Naskos nel recupero, il secondo su due uscite in Youth League.
IL GOL: Gol sbagliato, gol subito. La dura legge del calcio colpisce l'Inter dopo la traversa di Vukoje, con Naskos che sfrutta l'indecisione di Marello e Taho sul rilancio lungo di Kalanin ed in scivolata sigla la rete del pareggio in zona Cesarini. Grande beffa per l'Inter.
91' - Ha pareggiato lo Slavia Praga. Naskos la riacciuffa nel recupero.
90' - Incredibile traversa dell'Inter con Vukoje, che colpisce al volo in area su un cross dalla sinistra e centra la traversa che strozza la gioia del gol del K.O. 3 minuti di recupero.
87' - Seconda ammonizione in casa Slavia con Naskos.
83' - Srb raccoglie un rimpallo in area sul tiro di Naskos, svirgolando però a lato.
81' - Ultimi cambi per lo Slavia: Frolik e Palivec entrano per Kovar e Kolisek
79' - Si accende El Mahboubi con un destro a scendere, che trova la deviazione di schiena di Palascak in corner.
78' - Terzo cambio per Carbone: esce Zouin per Vukoje.
75' - Moressa viene subito ammonito per un fallo a metàcampo. Lo Slavia opta quindi per il terzo cambio: esce Suleiman per Srb.
72' - Carbone sostituisce il momentaneo match winner Lavelli per Kukulis e Venturini per Moressa.
68' - Primi cambi per lo Slavia Praga: fuori Rajnoha e Potmesil, dentro Szywala e Palascak.
IL GOL: Dopo un recupero alto dell'Inter, Lavelli viene servito e, dopo aver saltato un difensore, dal limite dell'area calcia con l'esterno destro e fredda Kalanin. Super gol per il 2-1 dei nerazzurri, che completano la rimonta!
67' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTER! Lavelli la ribalta con un grandissimo gol!
66' - L'incomprensione tra Boledovic e Kalanin regala il pallone a Venturini in area, ma l'interista è ostacolato dal portiere e mette sul fondo.
65' - Cerpelletti interviene duro ed in ritardo a centrocampo: ammonito.
63' - Pitak calcia potente e rasoterra dal limite, Taho risponde ma non trattiene.
62' - Pikolon colpisce Ballo, angolo per i cechi.
61' - Nenna trattiene Suleiman proprio sul ciglio dell'area di rigore, venendo ammonito. Punizione da mattonella pericolosissima per lo Slavia.
59' - El Mahboubi commette fallo su Boledovic in area, gettando al vento una potenziale sortita offensiva. Punizione per lo Slavia.
56' - Rischio enorme di Sloncik, che in area è insicuro nel dribbling e si fa soffiare il pallone da Lavelli con una scivolata giudicata fallosa. Arriva il giallo per il 9 nerazzurro, con conseguente respiro di sollievo per la difesa ceca.
52' - Miracolo di Taho su Pikolon! L'attaccante ceco si trova il pallone tra i piedi e calcia a botta sicura in area piccola, trovando pronto Taho con un riflesso importante, chiudendo in angolo.
IL GOL: E' il migliore in campo tra i nerazzurri e lo dimostra anche in questo avvio di ripresa, pareggiando i conti con un gran mancino in area, imbeccato da Zarate. L'Inter c'è!
48' - GOOOOOOL DELL'INTER! Zouin pareggia subito la partita!
46' - E' cominciato il secondo tempo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come contro l'Ajax, l'Inter di Carbone si trova costretta ad inseguire anche contro lo Slavia Praga a fine primo tempo. 0-1 in favore dei cechi, che conducono grazie allo sfortunato autogol di Ballo che in mischia ha messo nella propria porta un pallone vagante nell'area piccola, regalando il vantaggio allo Slavia in un primo tempo equilibrato e con diverse occasione per entrambe le squadre. Vedremo se Carbone opterà per qualche cambio nella ripresa, che avrà inizio tra poco.
47' - Duplice fischio dell'arbitro, l'Inter è sotto 0-1 con lo Slavia Praga. Decide l'autogol di Lamine Ballo.
45' - Ci saranno due minuti di recupero.
42' - Ci prova Rajnoha dal limite dell'area: alto.
41' - L'inter va subito vicina al pari con Lavelli, che mette a lato di testa da ottima posizione.
IL GOL: Dopo aver lasciato sul posto Marello, Potmesil crossa nell'area piccola. La palla, rimasta a ridosso della linea di porta, scatena una mischia: Pikolon è pronto a intervenire, ma Ballo, nel tentativo disperato di anticiparlo, colpisce male da terra e spedisce la sfera nella propria rete. Cechi avanti.
39' - Autogol di Ballo, lo Slavia passa in vantaggio.
38' - Occasione per lo Slavia con Pikolon, che raccoglie il cross dalla sinistra e di prima mette di poco a lato a tu per tu con Taho.
37' - Ancora Inter in avanti con Zouin, che mette a sedere Kovar entrando in area e calcia con il destro, impegnando Kalanin.
35' - Bella difesa del pallone di Boledovic, che d'esperienza fa spendere un fallo ad El Mahboubi e fa respirare lo Slavia.
32' - Traversa di Sloncik! Il ceco colpisce benissimo il pallone di testa in girata e centra il montante alto, mentre sul rimbalzo Ballo e Marello fanno muro sul sinistro in area piccola di Boledovic. Ha tremato la porta dell'Inter.
31' - Si propone in avanti lo Slavia, con il cross dalla sinistra di Kolisek respinto in angolo.
29' - Azione offensiva prolungata dell'Inter, prima con il cross di Marello che porta alla chiusura in area su Lavelli della difesa ceca, poi con il destro respinto di Ballo. Lo Slavia fa muro e riparte.
27' - Dopo un inizio ad alta intensità offensiva, le due squadre ora giocano principalmente a metàcampo, senza concedere spazi l'un l'altra nelle proprie trequarti difensive. Fase di studio.
26' - Taho sbaglia il rilancio a cercare Zouin sulla sinistra, regalando il pallone allo Slavia.
20' - Brivido per l'Inter, con il rilancio di Taho che viene intercettato da Suleiman presso l'area, ma i cechi non ne approfittano.
13' - Potmesil spaventa l'Inter su una rimessa laterale, con il pallone che arriva in area sui piedi del numero 11, che viene schermato dal riflesso di Taho in angolo.
9' - Su una respinta difensiva dello Slavia, il pallone carambola sui piedi di Ballo che sventaglia dal limite in area piccola: pallone fuori misura e sul fondo.
6' - Zouin accende l'Inter, riuscendo in un tunnel sulla trequarti e calciando con il destro per essere respinto dalla difesa ceca. Sul prosieguo dell'offensiva, El Mahboubi sfonda in area ed impegna in due tempi Kalanin.
4' - Intervento duro da dietro subito da Zouin a metàcampo. Punizione per i nerazzurri.
2' - Marello sbaglia il suggerimento sulla sinistra e regala la rimessa allo Slavia.
1' - Subito ravvisato un fuorigioco di rientro a Matteo Lavelli: calcio di punizione per lo Slavia.
1' - Calcio d'inizio al Konami Centre, si comincia!
Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.
15.30 - Buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Inter-Slavia Praga, incontro valido per la seconda giornata della League Phase di Youth League 2025/2026. I nerazzurri di Benny Carbone hanno inaugurato la competizione con un pareggio in quel di Amsterdam contro l'Ajax 2 settimane fa ed oggi, davanti ai propri tifosi, hanno l'obiettivo di trovare la prima vittoria continentale. Di fronte ci sono i cechi dello Slavia Praga, reduci invece da una schiacciante vittoria per 5-0 contro il Bodo Glimt a Praga. Di seguito vi proponiamo le formazioni ufficiali della partita, con calcio d'inizio fissato per le 16
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 6 Nenna, 5 Bovio, 3 Marello; 4 Venturini, 10 Cerpelletti, 8 Zarate; 7 El Mahboubi, 9 Lavelli, 11 Zouin.
A disposizione: 12 Pentima, 13 Breda, 14 Conti, 15 Williamson, 16 Vukoje, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 Humanes, 20 Kukulis.
Allenatore: Benito Carbone
SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): 1 Kalanin; 15 Kovář, 25 Slončík, 20 Boledovič; 16 Piták, 7 Naskos, 8 Rajnoha, 24 Kolísek; 23 Suleiman; 10 Pikolon, 11 Potměšil,
A disposizione: 29 Paar, 2 Barčot, 4 Beran, 5 Palivec, 9 Tomek, 12 Frolík, 17 Srb, 19 Szywała, 22 Palaščák
Allenatore: Jaroslav Machač
Autore: Luca Bianchi
